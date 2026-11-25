Fenerbahçe'nin Kamerunlu forvet Divine Ngah Manga, İspanya'da ön çapraz bağ ve iç yan bağ rekonstrüksiyonu ameliyatı geçirdi.

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu forvet Divine Ngah Manga'nın İspanya'da yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımızın oyuncularından Divine Ngah Manga, İspanya'da ön çapraz bağ ve iç yan bağ rekonstrüksiyonu ile medial ve lateral menisküs onarımı ameliyatı geçirmiştir. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak yeniden sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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