Zirveyle arasındaki puan farkı 11'e yükselen Fenerbahçe'de Kocaelispor maçının ardından Guendouzi'nin oyundan çıkarken yedek kulübesine attığı tekme gündem oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi'nin oyundan alınmasının ardından gösterdiği tepki ise maçın önüne geçen olaylardan biri oldu.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Mason Greenwood'un gollerine rağmen Berkan Kutlu ve Maglica'nın gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan bir puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de olay tepki: Yedek kulübesini tekmeledi

GUENDOUZI'DEN YEDEK KULÜBESİNE TEKME

Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.

Oyundan alınmasına tepki gösteren Fransız orta saha oyuncusu, yedek kulübesine sert bir şekilde tekme attı. Guendouzi'nin bu hareketi kameralara yansırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de olay tepki: Yedek kulübesini tekmeledi

ZİRVEYLE ARADAKİ FARK 11 PUANA ÇIKTI

Kocaelispor karşısında iki puan bırakan Fenerbahçe, ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Aynı puana sahip Kocaelispor da haftayı 20 puanla tamamladı.

Zirvede 31 puanla yer alan Galatasaray ile arasındaki farkın 11'e çıkmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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