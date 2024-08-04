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Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek?

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Fenerbahçe&#039;de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred&#039;in yerine kime şans verecek?

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, avantajlı skorla İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Lugano maçındaki kadroda değişikliğe gidecek olan Jose Mourinho'nun Fred'in yerine hangi isme şans vereceği merak ediliyor. Portekizli teknik adam kararını verdi.

Şampiyonlar Ligi yolunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi Lille. Fransız ekibi ile 6 Ağustos Salı günü TSİ 21:30'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i şekilleniyor.

Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek? - 1. Resim

Kadroda değişiklik yapacak olan Jose Mourinho'nun yeni transferlerden Maximin'e şans vereceği ifade ediliyor. Portekizli hoca en büyük değişimi orta saha bölgesinde yapacak.

Sabah'ın haberine göre, yeni transfer Allan Saint-Maximin ilk 11'de sahaya çıkarken, Youssef En-Nesyri ise maç kadrosuna olacak.

Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek? - 2. Resim

ORTA SAHADA SÜRPRİZ TERCİH

Fred'in yokluğunda orta saha kurgusunun nasıl olacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek? - 3. Resim

Brezilyalı yıldızın yerine İsmail Yüksek görev yapacak. Sürpriz bir karara imza atan Mourinho'nun Tadic'i de merkeze kaydıracağı haberin detaylarında yer aldı.

Forvet bölgesinde ise yine Edin Dzeko forma giyecek.

Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek? - 4. Resim

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Devler Ligi 3. eleme turu ilk müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Lille maçı 6 Ağustos Salı günü TSİ 21:30'da başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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