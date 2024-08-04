Fenerbahçe'de orta saha bilmecesi çözülüyor! Mourinho Lille karşısında Fred'in yerine kime şans verecek?

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 4 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, avantajlı skorla İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Lugano maçındaki kadroda değişikliğe gidecek olan Jose Mourinho'nun Fred'in yerine hangi isme şans vereceği merak ediliyor. Portekizli teknik adam kararını verdi.