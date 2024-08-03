Fenerbahçe Polonyalı orta saha Kacper Urbanski için girişimlere başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, orta saha transferi için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun önerdiği Polonyalı yıldız için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de orta sahaya iki takviye! Sofyan Amrabat ve Guido Rodriguez için çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe'de orta sahaya iki takviye! Sofyan Amrabat ve Guido Rodriguez için çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını Samandıra'da sürdürdü. Antrenmanda, yeni transfer Youssef En-Nesyri de takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli oyuncular, günün tek antrenmanında taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosu açıklandı. İlk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent, bu kez kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Fred de kadrodan çıkarılan diğer isim oldu. Bu iki oyuncunun yerine yeni transferler Youssef En-Nesyri ve Miha Zajc kadroya dahil edildi.

ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer listesini bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, Bologna forması giyen 19 yaşındaki Polonyalı oyuncu Kacper Urbanski gündeme alındı.

Fenerbahçe, Urbanski'nin transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı ve uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. 1.83 boyundaki Urbanski, merkez orta saha, ön libero ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Polonyalı futbolcu, bu sezon takımı adına gol kaydedemezken, 1 asist yaptı. Urbanski'nin piyasa değeri 7 milyon euro olup, 2004 doğumlu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.