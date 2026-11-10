Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı yenilendi

Emre Belözoğlu’nun ilk maçında Çorum’u 5-0 yenen sarı lacivertliler, 9 puanlık farka rağmen umutlandı. İlk 10’daki rakiplerin çoğuyla henüz karşılaşmayan Fenerbahçe için kalan maçlar fırsat.

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Millî araya Liverpool ve Çorum zaferleriyle moralli giren Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun varlığı, azalan şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti. Sarı-lacivertliler, zirveye uzanan yolda zorlu engelleri aşmaya kararlı. Bir önceki millî araya 8-0’lık Eyüp galibiyetiyle giren F.Bahçe, Rize ve Alanya’yı devirerek iddiasını güçlendirmişti. Üst üste gelen G.Saray ve Göztepe yenilgilerinin oluşturduğu sarsıntı ise teknik direktör değişikliğiyle geride kaldı. Emre Hoca’yla açılan beyaz sayfanın ilk satırları bol gollü bir galibiyetle süslenirken millî ara sonrasındaki yoğun fikstür de büyük fırsatlar barındırıyor. Belözoğlu, İsmail Kartal döneminde özellikle alt sıralardaki takımlara karşı kaybedilen puanları, üst sıralardaki rakipleri yenerek telafi etme şansını elinde tutuyor.

Emre Belözoğlu

FIRSAT AYAĞINA GELİYOR

Puan sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlarla şu ana kadar dört maç yapan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe karşısında kaybettiği puanların telafisine Belözoğlu yönetiminde Çorum deplasmanında aldığı farklı galibiyetle başladı. Sarı-lacivertlilerin henüz Trabzonspor, Amed, Kasımpaşa, Kocaeli ve Başakşehir’le karşılaşmamış olması, üst sıralara karşı hanesini güçlendirmesi için önemli bir fırsat. Millî aradan Kocaeli deplasmanıyla dönecek olan Fenerbahçe, hemen ardından Shakhtar’a misafir olacak. Fenerbahçe’nin kâğıt üzerindeki en avantajlı maçı ise sahasında oynayacağı Erzurum karşılaşması. Sonrasında Başakşehir (D) ile başlayacak takvimde LASK (D), Trabzon, Kasımpaşa (D), Süper Kupa’da yeniden Trabzon, Amed ve Villarreal maçları yer alacak. Çorum’da verilen güçlü mesaj, sarı-lacivertlilerin bu seriyle hem ligde hem de Avrupa’da rotayı yukarı çevirebileceğine dair umut veriyor.

HİKÂYE DEĞİŞİR

Fenerbahçe, ikinci yarıya başlayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasına kadar oynayacağı maçları kazanırsa her şey çok farklı olabilir. Ligde alınabilecek 18 puan, yalnızca tırmanışı sürdürmekle kalmaz, yarıştığı rakiplere karşı da avantaj sağlar. Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’nde yola devam edilir. Bir de üstüne Süper Kupa kazanılır.



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