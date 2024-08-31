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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Miha Zajc Toulouse'ya kiralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de bir ayrılık daha! Miha Zajc Toulouse&#039;ya kiralandı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sarı lacivertliler, Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Fransız ekiplerinden Toulouse'a kiraladı.

Fenerbahçe, Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Fransız ekiplerinden Toulouse'a kiraladı.

Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe, Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Fransız ekibi Toulouse'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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