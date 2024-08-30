Fenerbahçe’nin Süper Lig’de rakibi Alanyaspor! Morinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında bu hafta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kadıköy'de saat 21.00'de başlayacak müsabakada Morinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, kritik mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova.
Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.