Fenerbahçe’nin Süper Lig’de rakibi Alanyaspor! Morinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu

Düzenleyen: Baki Sancak 30 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında bu hafta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kadıköy'de saat 21.00'de başlayacak müsabakada Morinho'nun sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.