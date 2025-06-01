Fenerbahçe'den büyük bomba! 16'lık genç yetenek imzaya geldi

Geleceğe yatırım yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, 16 yaşındaki genç Senegalliyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Anlaşmaya varılan isim, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda hareket eden sarı lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Génération Foot forması giyen Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

GENÇ FUTBOLCU İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 16 yaşındaki Senegalli genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

ALTIN AYAKKABISI VAR

Generation Foot akademisinde yetişen Senegalli sol kanat oyuncusunun, hızı ve gol yeteneğiyle Sadio Mane'ye benzetildiği ifade edildi.

Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı. Genç isim, bu turnuvada altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.