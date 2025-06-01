İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe başkanlığı için isim verdi: Bence kazanır

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Konyaspor'u ligin son maçında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, seçim gündemine değindi ve isim verdi: Aday olursa bence kazanır.

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u evinde ağırlayan ve karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı. Sezonu kupasız kapatan sarı lacivertliler eylül ayındaki seçime hazırlanırken, adayların kimler olacağı tartışma konusu.

İlker Yağcıoğlu, Konyaspor maçının ardından sarı lacivertli takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve seçim gündemine değindi. TRT Spor'da konuşan Yağcıoğlu, "Dzeko gitti, Tadic gitti. Maximin, Skriniar ve Kostic kiralık. Osayi ile anlaşamadın. Szymanski var. En-Nesyri, her topu aldığında ıslıklandı. Bu saatten sonra zor..." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN İŞİ GERÇEKTEN ZOR"

Yağcıoğlı, "Livakovic'in ayrılığı gündemde. Ayrılmak istediği söyleniyor. Oosterwolde'nin nasıl döneceği belli değil. Becao ortalarda yok. Diego Carlos geldi yedek kulübesinde oturuyor. Fenerbahçe'nin işi gerçekten zor. Bir kere gidecek 6 tane oyuncun var. 6 tane alacaksın. 120 tane gol atmış iki oyuncun gidiyor. Gördüğüm gidişat öyle. O da bir risk" ifadelerini kullandı.

"BAMBAŞKA BİR YERE EVRİLİR BU İŞ"

Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz Yıldırım harika bir açıklama yaptı. 'En son ben seçimde kaybettim, bana seçimde alınan oydan bir fazlasını getirin imzayı toplayıp bütün her şeyimle bu işin içine gireyim' dedi. Hadi abi o zaman. İstifa diye bağırıyorsun, imza topluyorsun, yürüyüş yapıyorsun. Yapacağın iş 16 bin tane imza toplamak. Şu anda bütün yük Fenerbahçe genel kurul üyelerinin omuzlarında, onlar karar verecek. İmza toplanırsa bambaşka bir yere evrilir bu iş. İmza toplanmazsa böyle devam edecek.

"ADAY OLURSA KAZANIR"

Ciddi bir kaos var ve bunun bir an önce sona ermesi en büyük temennim. Bunun doğru yolu en kısa süre içinde halledilmesi. Ali Koç devam ediyorsa devam eder, Aziz Yıldırım imza toplanıp aday olursa ki bu sefer kazanır bence. Ali Koç aday bile olmayabilir. Bu işin sonlanması ve Fenerbahçe'nin transferi yapması lazım. Yoksa yine paraları boşa harcarsın."