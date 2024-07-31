Fenerbahçe'den orta sahaya fırsat transferi! Dünya Kupası'nı kazanan yıldız geliyor

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda defansif orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodrigues'e resmi teklif yaptı. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunurken, piyasa değeri ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda İsviçre takımı Lugano'yu 2 karşılaşmada da yenen Fenerbahçe, üst tura atladı ve Fransa ekibi Lille'nin rakibi oldu. Lugano maçında Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim belli oldu.

OYUNCUNUN BONSERVİSİ ELİNDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı.

2020 yılında Real Betis'e imza atan futbolcu serbest durumda bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

COPA AMERİCA'YI KAZANDI

Guido Rodrigues, Arjantin Milli Takımı formasını 30 kez giydi ve Copa America'yı ve Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.