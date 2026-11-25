Fenerbahçe'den Rapid Bükreş'e 45 sayılık fark
Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun beşinci haftasında Rapid Bükreş'i 107-62 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun beşinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Romanya ekibi Rapid Bükreş'i 107-62 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grubundaki dördüncü galibiyetini elde etti.
Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızını izleyecek
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Vladimir Zanev (Bulgaristan), Romana Rea Car (Avusturya)
Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 12, Meesseman 19, Geiselsoder 7, Allemand 4, Angloma 21, Anderson, Juskaite 17, Olcay Çakır Turgut 6, Zeynep Gül 8, Betts 10, Tuana Vural 3
Rapid Bükreş: Cuic 13, Ramette 2, Delic 1, Kovacevic 9, Palenikova 2, Orban 8, Godri-Parau, Mbaka 21, Voica 6, Tanase
1. Periyot: 28-20
Devre: 54-35
3. Periyot: 76-46