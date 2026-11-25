Fenerbahçe'de forma giyen Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk maçında Newcastle United temsilcileri tarafından canlı olarak izlenecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, transfer gündemini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

STAMFORD BRİDGE'DE İZLENECEK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ın radarına girdi. Newcastle United'ın temsilcileri, Archie Brown'ı Shakhtar Donetsk karşılaşmasında canlı olarak takip edecek.

Archie Brown

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025 yılında sezon başına Belçik ekib Gent'ten 8 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 24 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 8 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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