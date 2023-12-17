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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro'ya gidiyor

    Fenerbahçe'den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro'ya gidiyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe&#039;den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro&#039;ya gidiyor
    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Almanya, İtalya

    Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla ön plana çıkan Fenerbahçe, bu kez Ferdi Kadıoğlu'nu gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İtalyan devlerinin yakından takip ettiği milli oyuncuya bu defa Almanlar kanca taktı.

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Ferdi Kadıoğlu'na Almanya Bundesliga'dan talipler çıktı.

    İsmail Kartal'ın ilk 11'deki değişilmez yıldızına İtalya ve Almanya'dan teklif yağıyor.

    Derwesten'in haberine göre Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiği belirtildi.

    Fenerbahçe'den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro'ya gidiyor

    FERDİ KADIOĞLU İÇİN 30 MİLYON EURO

    Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservisin 30 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

    2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro gibi çok uygun bir bedele transfer edilen Ferdi'nin kısa sürede değerini katlaması dikkatlerden kaçmadı.

    Fenerbahçe'den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro'ya gidiyor

    FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

    Sarı-lacivertli ekipte 170 resmi maça çıkan milli futbolcu, 16 gol ve 20 asist katkısında bulundu.

    Asıl pozisyonu 10 numara olan Ferdi, sağ ve sol bek pozisyonlarında gösterdiği performansla ön plana çıktı.

    Yıldız oyuncunun kariyerini bu pozisyonlarda devam ettirmesi bekleniyor.

    Derbilerde göz rengi değişiyor! Dusan Tadic'in çok ilginç özelliği
    Oynat

    Derbilerde göz rengi değişiyor! Dusan Tadic'in çok ilginç özelliği

    Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, derbi maçlardaki motivasyonunu, "Bir arkadaşım 'Derbi maçlarda göz rengin bile değişiyor' demişti" diyerek açıkladı. Tadic, siyah-beyazlılar karşısında 3 puan alarak, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.



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