Fenerbahçe'den rekor satış! Bedava fiyatına geldi 30 milyon Euro'ya gidiyor
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla ön plana çıkan Fenerbahçe, bu kez Ferdi Kadıoğlu'nu gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İtalyan devlerinin yakından takip ettiği milli oyuncuya bu defa Almanlar kanca taktı.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Ferdi Kadıoğlu'na Almanya Bundesliga'dan talipler çıktı.
İsmail Kartal'ın ilk 11'deki değişilmez yıldızına İtalya ve Almanya'dan teklif yağıyor.
Derwesten'in haberine göre Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiği belirtildi.
FERDİ KADIOĞLU İÇİN 30 MİLYON EURO
Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservisin 30 milyon euro olduğu iddia ediliyor.
2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro gibi çok uygun bir bedele transfer edilen Ferdi'nin kısa sürede değerini katlaması dikkatlerden kaçmadı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Sarı-lacivertli ekipte 170 resmi maça çıkan milli futbolcu, 16 gol ve 20 asist katkısında bulundu.
Asıl pozisyonu 10 numara olan Ferdi, sağ ve sol bek pozisyonlarında gösterdiği performansla ön plana çıktı.
Yıldız oyuncunun kariyerini bu pozisyonlarda devam ettirmesi bekleniyor.