Bu yıl kupa hayal değil, Fenerbahçe gözünü yükseğe dikti

16 Aralık 2023 06:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 06:36

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Spartak Trnava’ya fark atan Fenerbahçe, Ludogorets’in de Nordsjaelland’ı saf dışı bırakmasıyla anlık endişe yaşadığı Konferans Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak üst tura yükseldi. Lider olarak play-off turunu atlayan sarı lacivertliler, Avrupa’da mücadeleye şubat ayından sonra devam edecek ve Avrupa Ligi’nden gelen takımlarla da eşleşmeyecek. Son 16 turundan mücadeleye katılacak olan Fenerbahçe’nin kupaya uzanması için önündeki diğer engeller, iki maç üzerinden oynanacak, çeyrek final ve yarı final ile 29 Mayıs 2024’te Atina’da oynanacak final.

KARTAL ÇITAYI YÜKSELTTİ

Son 16’daki rakibi 23 Şubat’ta gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak Fenerbahçe’yi kolay takımlar beklemiyor. Ancak tarihinin en başarılı sezonunu geçirmekte olan sarı lacivertliler için Atina yolu imkânsız görünmüyor. Sezon başında “Gidebildiğimiz yere kadar” sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan İsmail Kartal, grup liderliğinden sonra, “Final oynamak hatta kupayı kazanmak istiyoruz” sözleriyle çıtayı yükseltti. Takıma müthiş bir inanç aşılayan Kartal’a oyuncularından da destek geldi. Sarı lacivertliler de yeni hedefi kupa olarak belirlerken, camia ilk Avrupa zaferi için heyecanlanmaya başladı.

DEVLER PEŞİNDE

Fenerbahçe’nin millî jokeri Ferdi Kadıoğlu, hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor. Son resitalini Spartak Trnava karşısında sunan 24 yaşındaki yıldız; Napoli, Milan, Bayern, Dortmund, Arsenal derken, Manchester City’yi de peşine taktı. Alman efsanesi Philip Lahm’a benzetilen Ferdi’nin Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak Avrupa’ya gitmesi bekleniyor.