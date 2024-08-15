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Fenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyor, ulaşılamıyor

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Fenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyor, ulaşılamıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun yeni sezon kadrosunda düşünmediği futbolcular arasında yer alan Joao Pedro'ya ulaşamıyor.

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirerek tüm dünyada yankı uyandıran Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gitmiyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalan ve elenen sarı lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında ise evinde Adana Demirspor'u ağırlamış, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyor, ulaşılamıyor - 1. Resim

TELEFONLARINI AÇMIYOR

Alınan sonuçlar ve oynanan futbol zaman zaman eleştirilse de sarı lacivertlilerin en büyük sorunu kadro planlaması olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerde şu aralar Joao Pedro ile ilgili sorunlar yaşanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği Pedro'ya ulaşamıyor. Sports Digitale Youtube kanalının sahibi aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu, yönetimden 3 milyon Euro’luk maaşının tamamını isteyen oyuncuya Fenerbahçe yönetiminin ulaşamadığı iddia etti.

AKILLARA CEPHAS'I GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde benzer bir durum Ankaragücü’nde yaşanmıştı. Birinci lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'a hiç kimse ulaşamıyordu.

Antrenmanlara gelmeyen Cephas'ın, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmediği öğrenilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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