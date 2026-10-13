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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu

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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu
Başlık ResmiFenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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