Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın, 8 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında oynanacak EuroLeague Women ilk turundaki rakipleri belirlendi.
Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın EuroLeague Women 2025-2026 sezonu ilk turunda C Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe Opet, İspanyol temsilcisi Valencia Basket, Yunan ekibi Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm (Macaristan) - AZS UMCS Lublin (Polonya) eşleşmesinin galibiyle aynı grupta mücadele edecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş