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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin Avrupa&#039;daki rakipleri belli oldu
EuroLeague Women, Fenerbahçe, Olympiacos, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın, 8 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında oynanacak EuroLeague Women ilk turundaki rakipleri belirlendi.

Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın EuroLeague Women 2025-2026 sezonu ilk turunda C Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu - 1. Resim

Fenerbahçe Opet, İspanyol temsilcisi Valencia Basket, Yunan ekibi Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm (Macaristan) -  AZS UMCS Lublin (Polonya) eşleşmesinin galibiyle aynı grupta mücadele edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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