Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gözler Archie Brown'un üzerindeyken, genç savunmacı Kojo Oppong da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Newcastle United, Fulham ve Atalanta scoutlarının Ganalı futbolcuyu da takibe aldığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması, sarı-lacivertli takımın genç savunmacısı Kojo Oppong açısından önemli bir vitrine dönüştü. Archie Brown'u izlemek üzere tribünde bulunan Avrupa kulüplerinin scoutları, sergilediği performansla beğeni toplayan Oppong'u da yakın takibe aldı.

Sabah'ın haberine göre; Newcastle United, Fulham ve Atalanta gibi kulüplerin gözlemcilerinin, Brown'un yanı sıra 22 yaşındaki Ganalı stoperin performansını da değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası

SHAKHTAR KARŞISINDA SAVUNMADA GEÇİT VERMEDİ

Ukrayna temsilcisi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Oppong, istatistikleriyle de ön plana çıktı. Genç savunmacı, maçta girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanırken hava topu mücadelelerinde rakiplerine üstünlük sağladı.

Karşılaşmada takımının en fazla top kapan oyuncusu olan Ganalı futbolcu, savunmadaki müdahaleleri ve fiziksel gücüyle dikkat çekti.



Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası

FENERBAHÇE'NİN YATIRIMI KARŞILIK BULUYOR

Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kojo Oppong'un performansından Fenerbahçe teknik heyetinin de son derece memnun olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacının, sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam etmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala