Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gözler Archie Brown'un üzerindeyken, genç savunmacı Kojo Oppong da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Newcastle United, Fulham ve Atalanta scoutlarının Ganalı futbolcuyu da takibe aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması, sarı-lacivertli takımın genç savunmacısı Kojo Oppong açısından önemli bir vitrine dönüştü. Archie Brown'u izlemek üzere tribünde bulunan Avrupa kulüplerinin scoutları, sergilediği performansla beğeni toplayan Oppong'u da yakın takibe aldı.
Sabah'ın haberine göre; Newcastle United, Fulham ve Atalanta gibi kulüplerin gözlemcilerinin, Brown'un yanı sıra 22 yaşındaki Ganalı stoperin performansını da değerlendirdiği belirtildi.
SHAKHTAR KARŞISINDA SAVUNMADA GEÇİT VERMEDİ
Ukrayna temsilcisi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Oppong, istatistikleriyle de ön plana çıktı. Genç savunmacı, maçta girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanırken hava topu mücadelelerinde rakiplerine üstünlük sağladı.
Karşılaşmada takımının en fazla top kapan oyuncusu olan Ganalı futbolcu, savunmadaki müdahaleleri ve fiziksel gücüyle dikkat çekti.
FENERBAHÇE'NİN YATIRIMI KARŞILIK BULUYOR
Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kojo Oppong'un performansından Fenerbahçe teknik heyetinin de son derece memnun olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacının, sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam etmesi bekleniyor.