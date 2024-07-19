Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid&#039;den Milan&#039;a transfer oldu
Alvaro Morata, Milan, Serie A, Haber

Spor Haberleri

İtalyan devi Milan, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Atletico Madrid'e oyuncunun 13 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen Milano temsilcisi, İspanyol yıldıza 4 yıllık sözleşme imzalattı.

Atletico Madrid'in deneyimli golcüsü Alvaro Morata, Milan'ın yolunu tuttu.

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından yeniden söz ettiren, yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan İspanyol yıldız, Serie A'da boy gösterecek.

Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu - 1. Resim

13 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, Atletico Madrid'e Morata'nın serbest kalma bedeli olan 13 milyon Euro'yu ödedi ve yıldız isimle 4 yıllık sözleşme yaptı.

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, dev transferde mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri'nin maliyeti açıklandı - SporFaslı golcünün maliyeti belli olduSivasspor'da Mecnun Otyakmaz'ın yerine yeni başkan Bahattin Eken oldu - SporOtyakmaz TFF'ye geçti Sivas'ın başkanı değişti!Beşiktaş'ın yıldızı Milot Rashica'dan eski takımı Galatasaray'a Süper Kupa göndermesi - SporEski takımı G.Saray'a meydan okudu! "Süper Kupa'da..."TFF Başkanlık seçimini kaybeden Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama - SporTFF başkanlık seçimini 5 oy farkla kaybetmiştiBabasının izinden gidiyor! Ibrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu Maximilian, dünya devine transfer oldu - SporIbrahimovic'in 17 yaşındaki oğlu, dünya devine transfer olduGalatasaray'ın Arda Güler'i olacak deniyordu! Genç yıldız kulüpsüz kaldı - SporGalatasaray'ın Arda Güler'i kulüpsüz kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...