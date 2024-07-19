Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 19 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme:

Alvaro Morata, Milan, Serie A, Haber

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İtalyan devi Milan, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Atletico Madrid'e oyuncunun 13 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen Milano temsilcisi, İspanyol yıldıza 4 yıllık sözleşme imzalattı.