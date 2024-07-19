Fenerbahçe'nin istediği Alvaro Morata, Atletico Madrid'den Milan'a transfer oldu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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İtalyan devi Milan, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Atletico Madrid'e oyuncunun 13 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen Milano temsilcisi, İspanyol yıldıza 4 yıllık sözleşme imzalattı.
Atletico Madrid'in deneyimli golcüsü Alvaro Morata, Milan'ın yolunu tuttu.
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından yeniden söz ettiren, yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle de anılan İspanyol yıldız, Serie A'da boy gösterecek.
13 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan, Atletico Madrid'e Morata'nın serbest kalma bedeli olan 13 milyon Euro'yu ödedi ve yıldız isimle 4 yıllık sözleşme yaptı.
Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor