Fenerbahçe'ye bir darbe de gol makinesinden! Dzeko da sakatlandı

19 Aralık 2023 06:51 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 06:55

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de tam kriz bitti derken Edin Dzeko’dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı. Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko’ya kontrol için MR çekildiği belirtildi. Sarı lacivertliler, Dzeko’nun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermezken, gol makinesinin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

DERBİYE SAKLANACAK

Kulüp her ne kadar Edin Dzeko’nun ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünmese de İsmail Kartal’ın yarınki Kayseri maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko’yu korumak için Kayseri’de Batshuayi’yi görevlendirecek. Dzeko ise durumu ciddi olmasa bile derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

KARTAL’DAN KULÜBEYE: KENDİNİZİ HAZIR TUTUN

Kanarya’ya Edin Dzeko’dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe’de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal’ın elini güçlendirdi. Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, “Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun” diyor.

TARAFTAR İÇİN KAZANMALIYIZ

F.Bahçe’nin savunma oyuncusu Djiku, FB TV’ye konuştu: Sakatlık sonrası takıma geri döndüğüm için mutluyum. Fransa’ya göre burada daha direkt bir oyun söz konusu. Fizik olarak Fransa ile benzer bir lig. G.Saray maçları çok önemli. Şampiyon olmak istiyorsak bunları kazanmalıyız ve taraftarı mutlu etmeliyiz.