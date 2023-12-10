Yine onlar! Fener'in süper forvetleri Beşiktaş'ı da sahadan sildi

10 Aralık 2023 06:53 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 07:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sezon başından beri F.Bahçe’yi sırtlayan hücum hattı dün de Beşiktaş’ı sahadan sildi. Tadic ilk golde Dzeko’ya “al da at” pası verirken, Boşnak yıldız ligde 12 gole yükseldi. Tadic bir de penaltı golü attı. Sırp oyuncu ligde yedi gol, altı asistle oynuyor. İrfan Can siyah beyazlı defansı zor durumlara düşürdü. Bir vuruşu direkten döndü. Szymanski sekizinci golünü atarken takımına bir de penaltı kazandırdı.

SIRRI TAKIM RUHU

Edin Dzeko maç için, “Çok iyi bir oyun oynadık. Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar harika bir performans sergiledi. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum” derken Szymanski, “Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Kritik bir üç puan aldık. Ben kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım” sözlerini kullandı.

DERBİDEN TAŞANLAR

> Derbi yaşanan sakatlıklar ve VAR incelemeleri sebiyle çok durdu. İlk yarıda altı, ikinci yarıda ise 11 dakika uzatma oynandı.

> Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ilk defa kalesini gole kapatamadı.

> Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni döneme mağlubiyetle başladı.

> Maç yine hırçın geçti. Hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe’den 4, Beşiktaş’tan ise 5 oyuncuya sarı kart gösterdi.

> Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

> Rıza Çalımbay da takımın başında çıktığı dördüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

> Fenerbahçeli taraftarlar, takımı Can Bartu Tesisleri’nde tezahürat ve meşalelerle karşıladı.

YAPAY ZEKA BİLEMEDİ

Maç öncesi bir arama motorunun yapay zekası Beşiktaş’ın kendi evinde oynayacağı bu maçta kaybetme ihtimali yok demişti. Son teknoloji kullanılan ve milyonlarca dolarlık yatırım ile üretilen yapay zeka teknolojisine göre, dev derbi 1-1’lik skorla berabere veya 2-1’lik bir skor ile Beşiktaş’ın kazanacağına işaret ediyordu.