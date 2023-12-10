Fenerbahçe ezdi geçti: Sarı Kanarya, Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı devirdi

10 Aralık 2023 05:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 05:51

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Bir tarafta lige havlu atmamak için sahaya çıkan Beşiktaş, diğer tarafta şampiyonluk için en ufak puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe. İki tarihî rakibin kapışması adına yakışır şekilde başladı. Fenerbahçe daha organize gözükürken, eksiklerle dolu Beşiktaş saha ve seyirci avantajıyla bu açığı kapatmaya çalıştı. Maça daha iyi başlayan Fenerbahçe, golü de Dzeko ile buldu.

CEVAP GECİKMEDİ

Organize olamayan ve bireysel hata dışında etkili olamayacak gibi gözüken Beşiktaş, aradığını Djiku’nun kaptırdığı topla buldu. Fırsatı kaçırmayan Cenk Tosun’un kazandırdığı penaltıyı Chamberlain gole çevirdi. Beşiktaş’a eksikler yetmezmiş gibi Gedson ve Umut’un sakatlığı tuz biber oldu. Fenerbahçe’de 37’de direğe takılan İrfan Can, ilk yarının sonunda da karşı karşıya pozisyonu kaçırdı.

YAKLAŞTIRMADILAR

İkinci yarıda golü arayan taraf Fenerbahçe’ydi. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Tadic oldu: 1-2. Sarı lacivertliler öne geçtikten sonra Beşiktaş’ı ceza sahasına yaklaştırmamakta son derece başarılıydı. Tadic uzatmalarda penaltıyı bu defa kaçırsa da son sözü Szymanski söyledi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda altın değerinde üç puan kazanırken, Beşiktaş’a henüz aralık ayında hedefsiz kalmanın hüznü çöktü.

BÖYLESİ AZ GÖRÜLÜR

F.Bahçe uzun yıllardır tarihi rakibine böylesine bir üstünlük kurmamıştı. Sarı lacivertliler Beşiktaş’a göre topa daha fazla sahip oldu. Rakip kaleye tam 21 şut gönderdi, dokuz isabet sağladı. Beşiktaş ise dört şutta bir isabet buldu. Fener altı isabetli orta yaparken, Kartal birde kaldı. İsmail Kartal’ın takımı bir ilke daha imza attı. Sarı Kanaryalar, Beşiktaş’ı 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında ilk defa mağlup etti.

KARTAL'IN KARA SEZONU

Beşiktaş ise Avrupa’dan çoktan elenmişti. Siyah beyazlılar için Süper Lig’de zirve yarışına tutunmak adına F.Bahçe derbisini kazanmaktan başka çare yoktu. Kartal dünkü ağır mağlubiyetle zirvenin 14 puan gerisine düştü ve matematiksel olarak olmasa da yarıştaki umutlarını neredeyse tüketti. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe’ye yedi maç sonra mağlup oldu. Kartal son yenilgisini 2019’da almıştı.

SORUMLULUK ALMIYORLAR

Beşiktaş’ta dün ayakta kalan iki oyuncu sert konuştu. Kaleci Mert Günok, “Taraftarlarımızdan özür dileriz. Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncunun sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim” derken tek golün sahibi Chamberlain, ‘’Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım” sözlerini kullandı.