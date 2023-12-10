Fenerbahçe'ye 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılama! Taraftar Samandıra'ya koştu
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş deplasmanında 1-3 kazanarak liderliği geri alan Fenerbahçe, Galatasaray'la giriştiği şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir virajı kayıpsız dönünce taraftarlar Can Bartu Tesisleri'ne akın etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
Beşiktaş derbisinde galibiyet yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.
İSMAİL KARTAL: BİR SİNERJİ VAR
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Fenerbahçe taraftarı fark oluşturdular. Biz de farkındalık yapıp reaksiyon vermek istiyorduk. Nasıl onları tribünde mutlu edebiliriz, bu şekilde bir sinerji var. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.