Avrupa kulüplerinin radarına giren Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ın, Manchester United tarafından yakından takip edildiği ve serbest kalma maddesinin kullanılabileceği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown için Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği ileri sürüldü.

Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 23 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan Archie Brown için Kırmızı Şeytanlar devrede. Söz konusu maddenin hem kış hem de yaz transfer dönemlerinde kullanılabileceği belirtildi.

MANCHESTER UNITED'IN LİSTESİNDE

Savunmanın sol tarafını güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, Luke Shaw'ın yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Archie Brown'ı alternatifler arasında değerlendirdiği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun daha önce Gent'te, ardından Fenerbahçe'de sergilediği performansın İngiliz devinin dikkatini çektiği kaydedildi.

TRANSFER YARIŞINDA RAKİPLER VAR

Genç yıldıza başka kulüplerin de ilgi gösterdiği, Manchester United'ın transfer yarışında geri kalmamak için hızlı hareket edebileceği öne sürüldü.

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BROWN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev alan İngiliz sol bek, 3 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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