Fenerbahçe, millî aranın ardından Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç takvimine giriyor. Sarı-lacivertliler, 19 gün içerisinde oynayacağı 5 karşılaşmanın 4'üne deplasmanda çıkacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya, hem ligdeki puan farkını kapatmayı hem de Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi millî aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, 19 gün içinde Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. Kanarya, bu maçların 4'ünü deplasmanda oynayacak.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle yeni bir döneme giren Fenerbahçe, millî araya Çorum FK galibiyetiyle moralli girdi. Sarı-lacivertliler, ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! 19 günde 5 maç, 4 deplasman

FENERBAHÇE'DE HEDEF PUAN FARKINI KAPATMAK

Süper Lig'de 19 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek isteyen sarı-lacivertliler, 12. hafta mücadelesinde 21 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip Kocaelispor'a konuk olacak.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya, Çorum FK karşısında elde ettiği galibiyetin ardından ligde üst üste kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! 19 günde 5 maç, 4 deplasman

19 GÜNDE 5 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA

Fenerbahçe, Kocaelispor karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 25 Kasım'da İngiltere'de oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 29 Kasım'da Erzurumspor FK'yi sahasında ağırladıktan sonra yeniden deplasman yolculuğuna çıkacak.

Kanarya, 5 Aralık'ta Başakşehir ile karşılaşırken 9 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi kapsamında Avusturya temsilcisi LASK Linz'e konuk olacak.

Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! 19 günde 5 maç, 4 deplasman

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ZORLU MAÇ TAKVİMİ

21 Kasım: Kocaelispor - Fenerbahçe (Süper Lig)

25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

29 Kasım: Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Süper Lig)

5 Aralık: Başakşehir - Fenerbahçe (Süper Lig)

9 Aralık: LASK Linz - Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe böylece 19 günlük süreçte 3 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacak. Bu mücadelelerin yalnızca biri iç sahada oynanacak.

Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! 19 günde 5 maç, 4 deplasman

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LIVERPOOL GALİBİYETİ MORAL OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk ve LASK Linz deplasmanlarında alacağı sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ndeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

28 GÜNDE 7 KRİTİK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü 9 Aralık'tan sonra da devam edecek. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasına kadar ligde toplam 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmaya çıkacak.

21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasındaki 28 günlük süreçte 7 maça çıkacak olan Kanarya, ardından ligde verilecek 3 haftalık araya girecek.

Fenerbahçe'nin bu dönemde elde edeceği sonuçlar, hem Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hem de Avrupa kupalarındaki hedefleri açısından belirleyici olacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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