Fenerbahçe için devre arası bir hayli hareketli geçecek gibi… Yönetim, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’deki durumun yanı sıra Emre Belözoğlu’nun raporuna göre hareket edecek. En az 2-3 önemli takviye söz konusu. Savunma ve forvet bölgesinde değişim garanti.

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Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrasında Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açıldı. Yeniden Fenerbahçe’ye dönen ve ilk maçında farklı bir hava getiren Belözoğlu “yapılanma”yı hemen hemen her yerde başlattı. Sağlık ekibinden teknik ekibe kadar yenilik hareketini başlatan Belözoğlu, camiaya da umut verdi. Devre arasının ise başka değişimlerin de beraberinde geleceği aşikâr. Ancak burada belirleyici konu takımın Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Süper Lig’deki konumu. Eğer hedefler doğrultusunda takım yarışmacı kimliğini devam ettirirse ve ocak ayına kadar kayıplar olmazsa operasyonun çehresi değişecek.

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Emre Belözoğlu

ORTA SAHA DA ŞART…

Yönetim daha en az 2-3 takviye ile daha da güçlü hâle geleceklerinin mesajını verse de burada en önemli konu Emre Belözoğlu’nun vereceği rapor olacak. Şu anki tabloya göre Kanarya’da bir stoper ve forvet eksikliği dikkati çekiyor. Vedat Muriç ve Lukaku’dan tam olarak istediği verimi alamayan sarı lacivertlilerin bu bölgeye takviyesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Stoper konusunda da gerek sakatlıklar gerekse eldekilerin mevcut durumu nedeniyle tecrübeli ve 11’e girecek bir isim düşünülüyor. Operasyon geçiren Asensio’nun yokluğunda orta sahaya da takviye için şimdiden bazı oyuncular için temaslara başlanmış durumda.

LUCIANO JUBA’DA RAKİP ÇOK

Archie Brown’ın satışı durumunda sol beke takviye düşünen sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Bahia forması giyen Luciano Juba… Güncel piyasa değeri 16 milyon avro olan ve kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunan oyuncu için İtalya’dan Roma, Fransa’dan Lens ve Rusya’dan Zenit devrede.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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