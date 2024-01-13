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    Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos önderliğinde ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Geçen hafta Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Kartal, bugün de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

    Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Fatih Karagümrük&#039;ü ağırlayacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

    Son maçta Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Fernando Santos önderliğinde ilk sınavına çıkacak.

    Öte yandan Adana Demirspor'dan transfer edilen sağ bek Jonas Svensson, ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

    Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

     BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA PUANI UNUTTU

    Son 3 iç saha maçında puan alamayan Beşiktaş; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrıldı.

    Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

    Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

    Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

    BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER 

    Beşiktaş: Mert; Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Salih, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Semih, Cenk

    Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Dresevic, Salih, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Flavio, Güven, Lasagna

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşFatih Karagümrük
    Haberler > Spor > Fernando Santos ilk maçına çıkıyor! Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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