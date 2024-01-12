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    Beşiktaş'ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı futbolcu sınırı sonrası transfer politikasında değişikliğe gidecek. Kulüp başkanı Hasan Arat, kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkarmak için çalışmalara başladı.

    Beşiktaş&#039;ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı.

    Süper Lig ekipleri yeni kural sonrası kadrosunda düşünülmeyen yabancı oyuncuları elden çıkarmak için çalışmalara başladı.

    Fernando Santos önderliğinde yeni bir yapılanmaya giren Beşiktaş da yabancı kotasını düşürmek için harekete geçti.

    Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.

    Beşiktaş'ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti

    TALİPLİSİ OLAN AYRILACAK

    Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

    Bu futbolculardan Bailly’nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya’ya kiralandı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar ile Rosier’in ise takımdaki gelecekleri hala belirsiz.

    Siyah-beyazlıların futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili gelen tekliflere açık olduğunu söylemişti.

    Beşiktaş'ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti

    YABANCILAR SINIFI GEÇEMEDİ

    Beşiktaş’ta bu sezon Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde oynanan maçlarda en fazla görev alan futbolcular 29’ar defa ile Amir Hadziahmetovic ve Jackson Muleka. Bu karşılaşmalarda Muleka 5 gole imza atarken, Amir ise 6 asist yaptı.

    Gedson Fernandes de tüm kulvarlarda çıktığı 23 mücadelede 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 22’şer kez forma giyen oyunculardan Aboubakar 11 gol, 3 asist, Oxlade-Chamberlain de 4 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı.

    21 kez top koşturan ve kadro dışı kalan futbolcular arasında yer alan Valentin Rosier 2 asist yaparken, 20 defa siyah-beyazlı formayı terleten Omar Colley’in de 6 golü bulunuyor.

    19 maçta oynayan Rashica'nın 3 gol, 3 asisti bulunurken, 1 golü olan Amartey ile 2 asist yapan Masuaku 17’şer müsabakaya çıktı.

    Ante Rebic de 16 karşılaşmada 3 asistle oynadı. Kadro dışı bırakılan futbolculardan olan ancak daha sonra kadroya alınan Ghezzal ise 14 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

    Marsilya’ya kiralanan Jean Onana’nın da 10 müsabakada 1 asisti var.

    Bosna-Hersek ekiplerinden Sarajevo’da kiralık oynayan Ajdin Hasic, 16 mücadelede 5 gol, 3 asist, Portekiz ekibi Arouca’da sezonu kiralık geçiren Montero'nun da 10 maçta 1 asisti bulunuyor.

    Yeni transferi Jonas Svensson ise henüz siyah-beyazlı formayı giymedi.

    Beşiktaş'ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti

    BEŞİKTAŞ'TAKİ YABANCI FUTBOLCULARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ

    Daniel Amartey: 30 Haziran 2026

    Omar Colley: 31 Mayıs 2025

    Arthur Masuaku: 31 Mayıs 2025

    Valentin Rosier: 31 Mayıs 2025

    Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027

    Gedson Fernandes: 31 Mayıs 2026

    Oxlade-Chamberlain: 30 Haziran 2026

    Ante Rebic: 30 Haziran 2025

    Jackson Muleka: 31 Mayıs 2027

    Milot Rashica: 30 Haziran 2027

    Rachid Ghezzal: 31 Mayıs 2024

    Vincent Aboubakar: 31 Mayıs 2025

    Jonas Svensson: 30 Haziran 2026

    Javi Montero: 31 Mayıs 2025

    Jean Onana: 30 Haziran 2027

    Ajdin Hasic: 31 Mayıs 2024

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşSüper Lig
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta yabancı operasyonu! Hasan Arat yeni kural sonrası harekete geçti
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