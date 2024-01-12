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    Süper Lig tarihinde ilk defa uygulanacak! TFF yarı otomatik ofsayt sistemini duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig'in 20. haftasından itibaren kullanılacağını açıkladı.

    Süper Lig tarihinde ilk defa uygulanacak! TFF yarı otomatik ofsayt sistemini duyurdu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı.

    Sistemin 20. haftadan itibaren kullanılacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

    "Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak."

    Süper Lig tarihinde ilk defa uygulanacak! TFF yarı otomatik ofsayt sistemini duyurdu

    SÜPER LİG'DE İLK DEFA UYGULANACAK

    Açıklamada ayrıca, "Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek." ifadeleri yer aldı.

    Süper Lig tarihinde ilk defa uygulanacak! TFF yarı otomatik ofsayt sistemini duyurdu

    SÜPER LİG STADYUMLARINA GEREKLİ SİSTEM KURULDU

    Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

    TÜRK TELEKOM DESTEK VERECEK

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigTff
    Haberler > Spor > Süper Lig tarihinde ilk defa uygulanacak! TFF yarı otomatik ofsayt sistemini duyurdu
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