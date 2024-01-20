Fernando Santos'tan Pendik faciası yorumu

20 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 22:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasındadeplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.

Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamadı.

"SORUMLULUK BENİM, İSTEDİKLERİMİZ OLMADI"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Santos, şunları söyledi:

"Öncelikle Pendikspor'u tebrik ediyorum. Bizim hatalarımızı iyi değerlendirdiler. Sorumluluk benim. İyi bir şekilde giderken başlamıştık bu maça. İstediklerimiz olmadı. Bu mağlubiyet yüzünden başımızı eğmemeliyiz. Salı günkü maça konsantre olmalıyız. İlk yarı iyiydik diyebilirim. Demir Ege'yi çıkardım çünkü sarı kartı vardı.

İkinci yarıda hem ofansif hem defansif olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyordu ama yapamadık. Oyuncularımla konuşacağım. Söylediğim gibi sorumluluk benim. Maçı kötü oynadığımızı bileceğiz ancak başımızı dik tutacağız çünkü önümüzde bir maçımız daha var."

"BUGÜN TAKIM OLARAK KAYDETTİK"

"Hep söylediğim gibi buradaki oyuncuları konuşmak önemli. Bugün kendimize bakmalıyız, neleri eksik yaptık. Bugünün sorumlusu orta saha ya da hücum değil. Takım olarak kaybettik. Şu anda önemli olan bugün yapamadıklarımız. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Kontra atağa iyi çıkan bir takımız ama her zaman bunu oynayamayız.

Önemli olan şu anda buradaki oyuncuları bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlamak. Takımımızın anlaması gereken şey, her şeyi birlikte yapacağımız. Oyuncularıma güveniyorum, bunu başaracağız."