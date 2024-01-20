Volkan Demirel'den Hatayspor'daki geleceğiyle ilgili net açıklama

20 Ocak 2024 19:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 19:42

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan mücadelede Hatayspor'u 3-0 yenerek 2 haftalık kötü gidişe dur dedi. Hatayspor'un galibiyet özlemine bir hafta daha eklendi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNA KADAR HATAYSPOR'DAYIM"

Sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacağını yineleyen Volkan Demirel, "İçeride oyunculara da söyledim. Bazı oyuncularla da görüşme yapıp, Hatayspor adına yol almamız gerektiğini söylemem gerektiğini düşünüyorum. Burada olmayan insanlarla bu işi yürütemeyiz. Burada olan insanlarla, burada olacak insanlarla yola devam etmemiz lazım.

Oyuncuların hepsinden memnunum ama onların memnun olmadığı şartlar olabilir. O yüzden bu transfer dönemini iyi geçirmeliyiz. Yine söylüyorum, sezon sonuna kadar buradayım. Şu anda zor durumdayız. Bu durumda bu takımı bırakıp gitmek, belki bir zaman vardı aklımda ama şu anda yok. Yönetim tarafından bir karar alınırsa saygı duyarım ama takımı bu girdaba soktuysam, buradan çıkarmak için de elimden geleni yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

TACIN KULLANILDIĞI YER TARTIŞMASI

Winck'in 74. dakikada attığı golle ilgili konuşan Demirel, "Hakem, golde taç atışını yerinde kullandırması gerekiyordu. Maç başlarken orta sahadan maçı başlatırsınız, yaydan başlatamazsınız. Tacın kullanıldığı yer ile kullanılması gereken yer arsında 15 metre fark var. Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirmek için bunu söylemiyorum ama böyle bir havada 74. dakikada gol yerseniz moraliniz bozulabilir. Sonuçta genç oyunculardan kurulu bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.