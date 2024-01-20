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    Kasımpaşa, Hatayspor'u farklı mağlup etti! Volkan Demirel'den istifa sinyali

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan mücadelede Hatayspor'u 3-0 yenerek 2 haftalık kötü gidişe dur dedi. Volkan Demirel'li Hatayspor'un galibiyet özlemine bir hafta daha eklendi.

    Kasımpaşa, Hatayspor&#039;u farklı mağlup etti! Volkan Demirel&#039;den istifa sinyali
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 yenerek 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

    Ev sahibi ekibinde galibiyeti getiren golleri, Winck, Fall ve da Costa kaydetti.

    Yağmur altında oynanan karşılaşmadan zaferle ayrılan Kasımpaşa, 29 puanla 9. sıraya yükselirken, konuk ekip Hatayspor ise 21 puanla 14.sırada bulunuyor.

    Geçtiğimiz haftalarda istifa eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in bu talebi geri çevrilmişti.

    Kötü gidişata dur diyemeyen Demirel'in görevden ayrılma ihtimali olduğu iddia ediliyor.

    Kasımpaşa, Hatayspor'u farklı mağlup etti! Volkan Demirel'den istifa sinyali

    KASIMPAŞA - HATAYSPOR ÖZETİ

    3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Yunan kaleci, Ömer Faruk Beyaz'dan önce seken topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

    25. dakikada sağ kanattan driplingle içeri giren Fall'un uzak direğe ortasında, Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

    45. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Aburjania, kafayla topu sektirdi. Arka direkte topla buluşan Strandberg'in kafa vuruşunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

    58. dakikada Da Costa'nın pasında ceza yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

    74. dakikada hızlı kullanılan taç sonrası sağ kanatta topla buluşan Fall, içeriye doğru ortaladı. Hatayspor savunmasının müdahalesi sonrası seken topla buluşan Winck, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

    79. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ katta topla buluşan Fall, ceza sahası içindeki Hajradinovic'e meşin yuvarlağı aktardı. Hajradinovic'in sağdan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Da Costa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0

    89. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran Fall, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere attı: 3-0

    KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇ KADROSU

    Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+2 Selim Dilli), Gomis (Dk. 57 Oğulcan Çağlayan), Da Costa (Dk. 88 Ngoy)

    Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 83 Hodzic), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 70 Massanga), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Fernandes), Dele-Bashiru (Dk. 88 Boudjemaa), Rivas, Strandberg (Dk. 70 Dadashov)

    Goller: Dk. 74 Winck, Dk. 79 Da Costa, Dk. 89 Fall (Kasımpaşa)

    Sarı kart: Dk. 18 Aburjania, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Winck (Kasımpaşa)

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KasımpaşaHataysporVolkan Demirel
    Haberler > Spor > Kasımpaşa, Hatayspor'u farklı mağlup etti! Volkan Demirel'den istifa sinyali
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