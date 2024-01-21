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    FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı sert tepki! Hükmen mağlup sayılacaklar

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dünya genelinde artan ve spora yayılan ırkçılık söylerine karşı önemli adımlar atan FIFA tarafından yeni bir açıklama geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarları ırkçılık yaparak maçın tamamlanamamasına neden olan takıma "hükmen mağlubiyet cezası" verilmesi çağrısında bulundu.

    FIFA Başkanı Infantino&#039;dan ırkçılığa karşı sert tepki! Hükmen mağlup sayılacaklar
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Irkçılık söylemleri dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Özellikle İngiltere ve İtalya'da dün futbolculara yönelik ırkçı söylemler nedeniyle FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, önemli açıklamalarda bulundu.

    IRKÇILIĞA KARŞI SERT TEPKİ 

    Irkçılık yapanlara dünya çapında stadyum yasağı ve cezai yaptırım uygulamasının zorunluluk olduğunu kaydeden Infantino, "Üç aşamalı sürecin yanı sıra (maç durdurulması, maçın yeniden durdurulması, maçın yarıda kalması) taraftarları ırkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan takıma otomatik olarak hükmen mağlubiyet cezası verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

    “TAMAMEN İĞRENÇ VE KABUL EDİLEMEZ” 

    Irkçılığa karşı daha sert önlemlerin alınmasını isteyen Infantino, "Cumartesi günü Udine ve Sheffield'de meydana gelen olaylar, tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gianni InfantinoFIFAIrkçılıkSpor Haberleri
    Haberler > Spor > FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı sert tepki! Hükmen mağlup sayılacaklar
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