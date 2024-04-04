FIFA dünya sıralamasında Türkiye'ye şok! Güncellenen listede bakın Türkiye kaçıncı sırada
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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FIFA dünya sıralamasını güncelledi. Daha önce sıralamada 35.sıraya kadar yükselen Türkiye, 4 Nisan güncellemesiyle adeta büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar..
FIFA, ülkeler dünya sıralamasını güncelledi. 4 Nisan'da gelen güncelleme sonrası Türkiye büyük bir şok yaşadı. Daha önce 35.sıraya kadar yüksel Türkiye, büyük bir düşüş yaşadı.
Listenin zirvesinde Arjantin yer aldı. Onu Fransa, Belçika, İngiltere takip ederken, 5.sıradaki Brezilya'nın yeri sabit kaldı. Bakın Türkiye'ye kaçıncı sırada yer aldı.
İşte yeni FIFA dünya sıralaması
5 basamak gerileyen Türkiye listede 40.sırada yer aldı.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor