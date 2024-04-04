FIFA dünya sıralamasında Türkiye'ye şok! Güncellenen listede bakın Türkiye kaçıncı sırada

Düzenleyen: Songül Soysal 4 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri

FIFA dünya sıralamasını güncelledi. Daha önce sıralamada 35.sıraya kadar yükselen Türkiye, 4 Nisan güncellemesiyle adeta büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar..