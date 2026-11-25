A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 19 ekibin mücadele edeceği 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşacağı rakipler belli oldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre; 2027 Milletler Ligi'nde gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Ay-yıldızlılar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde Slovenya'daki ilk etap, 23-27 Haziran 2027'de Bulgaristan'daki 2'nci etap, 14-18 Temmuz 2027'de ise Japonya'daki 3'üncü etapta sahaya çıkacak. Maçların tarih ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2027 Erkekler VNL Finalleri, 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

2027 FIVB Milletler Ligi grupları (Fotoğraf: TVF)

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki grupları ve rakipleri şöyle:

GRUPLAR

1'inci Etap (Slovenya):

Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya

2'nci Etap (Bulgaristan):

Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika

3'üncü Etap (Japonya):

Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran

RAKİPLER

1'inci Etap:

Slovenya-Türkiye

İtalya-Türkiye

Türkiye-Finlandiya

Türkiye-Ukrayna

2'nci Etap:

Türkiye-Belçika

Türkiye-Sırbistan

Bulgaristan-Türkiye

Türkiye-Almanya

3'üncü Etap:

Rusya-Türkiye

Türkiye-İran

Japonya-Türkiye

Fransa-Türkiye

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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