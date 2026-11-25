Filenin Efeleri'nin 2027 Milletler Ligi rakipleri açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 19 ekibin mücadele edeceği 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre; 2027 Milletler Ligi'nde gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.
Ay-yıldızlılar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde Slovenya'daki ilk etap, 23-27 Haziran 2027'de Bulgaristan'daki 2'nci etap, 14-18 Temmuz 2027'de ise Japonya'daki 3'üncü etapta sahaya çıkacak. Maçların tarih ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.
Ekipler, her ayakta 4 karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2027 Erkekler VNL Finalleri, 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki grupları ve rakipleri şöyle:
GRUPLAR
1'inci Etap (Slovenya):
Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya
2'nci Etap (Bulgaristan):
Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika
3'üncü Etap (Japonya):
Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran
RAKİPLER
1'inci Etap:
Slovenya-Türkiye
İtalya-Türkiye
Türkiye-Finlandiya
Türkiye-Ukrayna
2'nci Etap:
Türkiye-Belçika
Türkiye-Sırbistan
Bulgaristan-Türkiye
Türkiye-Almanya
3'üncü Etap:
Rusya-Türkiye
Türkiye-İran
Japonya-Türkiye
Fransa-Türkiye