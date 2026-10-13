Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fırtına'nın sabrı yok! Ligde golleri erken buluyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fırtına'nın sabrı yok! Ligde golleri erken buluyor
Başlık ResmiFırtına'nın sabrı yok! Ligde golleri erken buluyor

Bordo mavililer, attığı 16 golün 12’sini ilk yarılarda kaydetti. Bunların 5’i hem ilk 15 dakika hem de 31-45. dakikalar arasında geldi.

Kaydet
|

Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan Trabzonspor’da değişim gollere de yansıdı. Bordo mavililer bu sezon ligde bulduğu 16 golü genelde erken dakikalarda attı… İlk devrede rakip kalelere 12 gol gönderen bordo mavililerde bu gollerin 5’i ilk 15 dakikada, 5’i de 31-45. dakikalar arasında geldi. Dikkati çeken bir diğer istatistik de son iki maçta atılan 7 golün 6’sının ilk devrede gelmesiydi. Bir anlamda bordo mavililer gollerinin yüzde 75’ini ilk yarılarda buldu.

ATIYOR VE YATIYOR!

Karadeniz ekibinin 46-60 ve 76-90. dakikalar arasında henüz golle tanışamaması ise şaşırtıcıydı. Trabzonspor, ligde geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü 5 golün 3’ünü ilk yarıda, 2’sini ise ikinci yarıda yedi. Thomas Reis yönetimindeki bordo mavililerin son iki karşılaşmada dikkati çeken diğer yönü ise skoru elde ettikten sonra kontrollü oyuna dönmesi ve bir anlamda saha içinde aktif dinlenme yapmasıydı. Tabii kaleci Onana’nın verdiği güven de önemliydi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'da teknik ekibe sürpriz isim
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.