Fırtına'nın sabrı yok! Ligde golleri erken buluyor

Bordo mavililer, attığı 16 golün 12’sini ilk yarılarda kaydetti. Bunların 5’i hem ilk 15 dakika hem de 31-45. dakikalar arasında geldi.

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Yeni sezona yenilenen kadrosuyla başlayan Trabzonspor’da değişim gollere de yansıdı. Bordo mavililer bu sezon ligde bulduğu 16 golü genelde erken dakikalarda attı… İlk devrede rakip kalelere 12 gol gönderen bordo mavililerde bu gollerin 5’i ilk 15 dakikada, 5’i de 31-45. dakikalar arasında geldi. Dikkati çeken bir diğer istatistik de son iki maçta atılan 7 golün 6’sının ilk devrede gelmesiydi. Bir anlamda bordo mavililer gollerinin yüzde 75’ini ilk yarılarda buldu.

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Karadeniz ekibinin 46-60 ve 76-90. dakikalar arasında henüz golle tanışamaması ise şaşırtıcıydı. Trabzonspor, ligde geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü 5 golün 3’ünü ilk yarıda, 2’sini ise ikinci yarıda yedi. Thomas Reis yönetimindeki bordo mavililerin son iki karşılaşmada dikkati çeken diğer yönü ise skoru elde ettikten sonra kontrollü oyuna dönmesi ve bir anlamda saha içinde aktif dinlenme yapmasıydı. Tabii kaleci Onana’nın verdiği güven de önemliydi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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