Trabzonspor'da teknik ekibe sürpriz isim

Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, teknik ekibine Jerome Boateng, Ton Lokhoff ve Denijel Zenkovic ile kaleci antrenörü Marco Knop'u kattı.

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Milli arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, oyun felsefesini takıma yerleştiriyor.

Bordo mavili takımla 2 antrenman yaparak Galatasaray maçına çıkan Alman teknik adam, aradığı uyum süresini milli arada buldu. Thomas Reis'ın Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında genç oyuncularını performansını yakından gözlemlediği belirtildi.

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SAKAT İSİMLER TAKIMA KATILDI

Öte yandan bordo mavili takımda sakatlıkları sona eren Tim Jabol-Folcarelli ve Arseniy Batagov milli arada takıma katıldı. Folcarelli'nin Samsunspor maçında takımda olması beklenirken; Batagov'un ise kademeli olarak takıma katılacağı belirtildi. Sakatlıkları bulunan Umut Nayir ve Okay Yokuşlu'nun da tedavileri devam ettiği aktarıldı.

Jerome Boateng

TEKNİK EKİBE BOATENG TAKVİYESİ

Beinsports'un haberine göre; milli arada takımı hazırlayan Thomas Reis, diğer taraftan da teknik ekibini şekillendirdi. Bordo mavili takımda Jerome Boateng, Ton Lokhoff ve Denijel Zenkovic ile kaleci antrenörü Marco Knop teknik ekibe dahil oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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