Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifa gerekçesi şaşırttı

MHK'deki görevinden istifa eden VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını açıkladı.

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Türk futbolunda hakemler dosyasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIM"

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. İstifa kararıyla ilgili Burak Doğan'a açıklamalarda bulunan Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını söyledi.

"SÜRECİ SİZLER GİBİ TAKİP EDİYORUM"

Yaşar Kemal Uğurlu, MHK süreciyle ilgili, "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum." dedi.

Yaşar Kemal Uğurlu

KUMAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemliği bırakmıştı. Uğurlu, bu sürecin ardından "VAR direktör yardımcısı" olarak görev almaya devam etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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