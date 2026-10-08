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Spor

MHK krizinde yeni gelişme: Anthony Taylor'ın atadığı Süper Lig hakemleri açıklandı

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MHK krizinde yeni gelişme: Anthony Taylor'ın atadığı Süper Lig hakemleri açıklandı
Başlık ResmiMHK krizinde yeni gelişme: Anthony Taylor'ın atadığı Süper Lig hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri, milli arada yaşanan kriz sebebiyle Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından belirlendi. Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol, "Hakemler dosyası" soruşturmasında tutuklanmış; Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7'nci hafta heyecanı; 9 Ekim Cuma, 10 Ekim Cumartesi, 11 Ekim Pazar ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında 3 Ekim'de tutuklanması ve 4 Ekim'de görevinden istifa etmesinin ardından Süper Lig'de haftanın hakem ve gözlemcileri, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından atandı.

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor
Başlık ResmiMHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park): Halil Umut Meler

Halil Umut Meler
Başlık ResmiHalil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman): Mehmet Emin Tuğral
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Esat Sancaktar
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba): Murat Altan
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi): Furkan ürün

11 Ekim Pazar
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Osman Gökhan Bilir
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep): Anıl Usta
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş): Ceyhun Sesigüzel

12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Ergin Gözütok

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