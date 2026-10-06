Formula 1'den sonra Formula 2 ve Formula 3 de İstanbul'da

Formula 2 ve Formula 3 yarışları, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye, motorsporlarında iki uluslararası organizasyon daha ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) açıklamasına göre; Formula 2 ve Formula 3 serileri, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix programında yer alacak.

Türkiye Grand Prix, 1-2 Ekim'de antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 3 Ekim 2027'de 5 kırmızı ışık yeniden İstanbul Park’ta yanacak.

"KENDİ PİSTİMİZDE DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE YARIŞACAKLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde Formula 2 ve Formula 3 destek serilerinin de İstanbul'da yapılmasını özellikle istediklerini belirterek, "Beş yıllık kontrat dönemimizde, bizim genç sporcularımızın da Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistimizde, dolu tribünler önünde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 12-14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak 2027 sezonu, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 2027 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 etap daha bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala