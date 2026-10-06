Formula 1'den sonra Formula 2 ve Formula 3 de İstanbul'da
Formula 2 ve Formula 3 yarışları, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye, motorsporlarında iki uluslararası organizasyon daha ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) açıklamasına göre; Formula 2 ve Formula 3 serileri, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix programında yer alacak.
"KENDİ PİSTİMİZDE DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE YARIŞACAKLAR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde Formula 2 ve Formula 3 destek serilerinin de İstanbul'da yapılmasını özellikle istediklerini belirterek, "Beş yıllık kontrat dönemimizde, bizim genç sporcularımızın da Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistimizde, dolu tribünler önünde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Formula 1'de 12-14 Mart 2027'de Bahreyn'de başlayacak 2027 sezonu, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 2027 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 etap daha bulunuyor.