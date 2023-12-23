Fred yoksa Crespo var

23 Aralık 2023 07:03 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 07:05

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de Fred’in yokluğu moral bozsa da, İsmail Kartal derbide planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bu sezon kayıp yaşanan bütün maçlarda Brezilyalı yıldızdan mahrum olan sarı lacivertlilerde 8 numara görevini Crespo üslenecek. Beşiktaş derbisinde başarılı bir performans sergileyen ve ceza sınırında olduğu için Kayseri’de riske edilmeyen Portekizliye güvendiğini söyleyen Kartal, formayı Crespo’ya verecek. Bu pozisyonun diğer alternatifi İrfan Can ise maça kendi mevkiinde başlayacak ve Cengiz yedek soyunacak.

STOPERDE YARIŞ VAR

Beklerde ve hücum hattında değişiklik düşünmeyen İsmail Kartal, tedavisi süren Edin Dzeko’da bir problem olmazsa Kayseri’de hat-trick yapmasına rağmen Batshuayi’nin yerine Boşnak yıldızı tercih edecek. İsmail Hoca’nın kararsız kaldığı tek pozisyon stoper. Yeri garanti olan Djiku’ya eşlik edecek üç aday var. Sakatlıktan yeni çıkmış olsa da Serdar Aziz tecrübesiyle favori. Ancak, cezası biten Samet Akaydin ile görev aldığı maçlarda beklentinin üstünde işler yapan Oosterwolde de Kartal’ın alternatifleri arasında.

DZEKO YETİŞECEK

Adale zorlanması sebebiyle Kayseri deplasmanında riske edilmeyen Edin Dzeko, Galatasaray karşısında sahne almaya hazırlanıyor. Yoğun tedavi uygulanan Boşnak yıldızın durumu bugün yapılacak son kontrolün ardından netlik kazanacak. Derbiyi kaçırmak istemediğini söyleyen Dzeko, İsmail Kartal’a “Ağrılarım sürüyor ama ne olursa olsun bu maçta sahada olmak istiyorum” dedi.

ELMAS GİBİ ÇOCUK

Fenerbahçe, 2019’da 16,20 milyon avroya Napoli’ye sattığı Elif Elmas’tan 2 milyon avro daha kazandı. Sarı lacivertliler, İtalyan ekibinin 25 milyon avroya Leipzig’e sattığı Makedon yıldızdan toplamda 18,20 milyon avro gelir elde etmiş oldu.

STAT KAPALI GİŞE

Süper Lig’de 2023’ün son derbisi kapalı gişe oynanacak. Pazar günü Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacağı dev maça ilgi büyük. Kombinelerden arta kalan yaklaşık 20 bin bilet için yüzbinleri aşan talep var.