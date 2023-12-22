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    Okan Buruk, derbideki sol bekini belirledi! Sürpriz isim şaşırttı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine doğru

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sol bek belirsizliği son buldu. Angelino'yu sözleşme şartlarından dolayı oynatamayan Sarı-kırmızılılar, performansı yetersiz görülen Kazımcan'ın yerine farklı bir çözüme gidecek.

    Okan Buruk, derbideki sol bekini belirledi! Sürpriz isim şaşırttı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine doğru
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

    Zirve yolunda yalnız kalan iki takımın derbi kadroları şekillenmeye başladı.

    Galatasaray'da sol bek pozisyonunda yaşanan belirsizlikler son buldu.

    Okan Buruk, derbideki sol bekini belirledi! Sürpriz isim şaşırttı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine doğru

    OKAN BURUK SOL BEKİ SEÇTİ

    Angelino ile yollarını ayırma kararı alan ve Kazımcan Karataş'ın da performansını yetersiz bulan Okan Buruk'un tercih edeceği isim netleşti.

    Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de santrfor çıkan Barış Alper Yılmaz'ın bu kez sol bek olarak ilk 11'de olacağı öğrenildi.

    Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sol bek oynayan Barış'ın teknik ekibi memnun ettiği ve formayı sırtından çıkarmayacağı belirtildi.

    Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takımı'nda değişilmez isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Vincenzo Montella'nın santrfordaki tercihi olmuştu.

    GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ

    Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri
    Oynat

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için "Bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz" dedi. Buruk, form grafiği düşen derbi golcüsü Mauro Icardi için de "Her geçen gün iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

     

     

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    GalatasarayOkan BurukFenerbahçe
    Haberler > Spor > Okan Buruk, derbideki sol bekini belirledi! Sürpriz isim şaşırttı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine doğru
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