Okan Buruk, derbideki sol bekini belirledi! Sürpriz isim şaşırttı | Fenerbahçe - Galatasaray derbisine doğru

22 Aralık 2023 22:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 22:41

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Zirve yolunda yalnız kalan iki takımın derbi kadroları şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da sol bek pozisyonunda yaşanan belirsizlikler son buldu.

OKAN BURUK SOL BEKİ SEÇTİ

Angelino ile yollarını ayırma kararı alan ve Kazımcan Karataş'ın da performansını yetersiz bulan Okan Buruk'un tercih edeceği isim netleşti.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de santrfor çıkan Barış Alper Yılmaz'ın bu kez sol bek olarak ilk 11'de olacağı öğrenildi.

Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sol bek oynayan Barış'ın teknik ekibi memnun ettiği ve formayı sırtından çıkarmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takımı'nda değişilmez isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Vincenzo Montella'nın santrfordaki tercihi olmuştu.

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi