Okan Buruk istedi yönetim onayladı! Galatasaray'dan sol beke yeni transfer

22 Aralık 2023 20:36 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 20:37

Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sol bek adayını belirledi.

Sezon başı Leipzig'den satın alma opsiyonlu kiralanan Angelino'dan memnun olmayan Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği 18 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk'un gurbetçi oyuncuyla telefonda konuştuğu öğrenildi.

Alman kulübüyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkay'ın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

OKAN BURUK'TAN ANGELINO AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Angelino'nun gideceğine yönelik söylentilere cevap vermişti.

Angelino'dan beklentinin büyük olduğunu kaydeden Buruk, "Onu buraya getirdiğimizde çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Bazen zaman alıyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir takıma gelmenin zorlukları da var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmaları da bazen zorlanıyor. Angelino çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Son Şampiyonlar Ligi maçında da ondan faydalandık." ifadelerini kullanmıştı.

MECBURİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılılar, asıl pozisyonu sağ kanat ve santrfor olan Barış Alper Yılmaz'ı Fatih Karagümrük karşısında sol bek olarak saha sürmüştü. Milli oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de sol bek olarak ilk 11'de olması bekleniyor.