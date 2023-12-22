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    Okan Buruk istedi yönetim onayladı! Galatasaray'dan sol beke yeni transfer

    Sezon başı transfer edilen Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Berkay Yılmaz için girişimlerini hızlandırdı.

    Okan Buruk istedi yönetim onayladı! Galatasaray&#039;dan sol beke yeni transfer
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sol bek adayını belirledi.

    Sezon başı Leipzig'den satın alma opsiyonlu kiralanan Angelino'dan memnun olmayan Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz ile ilgileniyor.

    Beşiktaş'ın da ilgilendiği 18 yaşındaki yıldızı kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk'un gurbetçi oyuncuyla telefonda konuştuğu öğrenildi.

    Alman kulübüyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkay'ın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

    Berkay Yılmaz

    OKAN BURUK'TAN ANGELINO AÇIKLAMASI

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Angelino'nun gideceğine yönelik söylentilere cevap vermişti.

    Angelino'dan beklentinin büyük olduğunu kaydeden Buruk,  "Onu buraya getirdiğimizde çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Bazen zaman alıyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir takıma gelmenin zorlukları da var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmaları da bazen zorlanıyor. Angelino çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Son Şampiyonlar Ligi maçında da ondan faydalandık." ifadelerini kullanmıştı.

    Okan Buruk istedi yönetim onayladı! Galatasaray'dan sol beke yeni transfer

    MECBURİ SOL BEK BARIŞ ALPER YILMAZ

    Sarı-kırmızılılar, asıl pozisyonu sağ kanat ve santrfor olan Barış Alper Yılmaz'ı Fatih Karagümrük karşısında sol bek olarak saha sürmüştü. Milli oyuncunun Fenerbahçe derbisinde de sol bek olarak ilk 11'de olması bekleniyor.

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri
    Oynat

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için "Bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz" dedi. Buruk, form grafiği düşen derbi golcüsü Mauro Icardi için de "Her geçen gün iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Okan Buruk istedi yönetim onayladı! Galatasaray'dan sol beke yeni transfer
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