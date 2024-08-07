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Furkan Korkmaz NBA'den Avrupa'ya döndü! Milli basketbolcu Monaco'ya imza attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Furkan Korkmaz NBA&#039;den Avrupa&#039;ya döndü! Milli basketbolcu Monaco&#039;ya imza attı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Fransız ekibi AS Monaco'ya transfer oldu.

Uzun yıllardır kariyerini NBA'de sürdüren Furkan Korkmaz, Avrupa'ya döndü. Furkan Korkmaz, Fransız ekibi AS Monaco'ya transfer oldu.

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Furkan Korkmaz'ın bir yılı opsiyonlu 2 yıllık transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Furkan Korkmaz, 2017'den beri görev yaptığı Philadelphia 76ers'tan şubatta ayrıldı ve NBA'de sezonu tamamlayamadı. Furkan, NBA'de geçirdiği 7 sezonda Sixers ile 6.8 sayı, 3 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.

Monaco'ya transferi nedeniyle heyecanlı olduğunu belirten Furkan Korkmaz şöyle konuştu:

"Nispeten genç bir kulüp olmalarına rağmen Avrupa sahnesinde önemli ilerleme kaydettiler. Rekabetçi ve başarılı bir takım, bu maceranın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. THY Avrupa Ligi'ni her zaman takip ediyordum. Oyunun seviyesi son derece yüksek ve maçların yoğunluğu dikkat çekici. Bu yarışmaya katılmak ve bu seviyede neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Amacım Monaco'nun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Geçen sene play-off'larda takımın potansiyelini görmüştüm, dörtlü finale çok yaklaşmıştık. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefleyebileceğimize inanıyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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