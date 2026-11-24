Profesyonel futbol kariyerinde Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Zlatan Ibrahimovic'in, İngiliz aktör Tom Hardy'nin başrolünde yer aldığı gangster dizisi "MobLand"in oyuncu kadrosuna katılacağı iddia edildi.

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Yeşil sahalara 2023 yılında veda eden, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise Fox Sports'ta Thierry Henry ile birlikte yorumculuk yapan Zlatan Ibrahimovic, bu defa oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor.

Zlatan Ibrahimovic, futbolu bıraktıktan sonra Serie A devi Milan'da stratejik danışman olarak görev yapmıştı.

MOBLAND SÜRPRİZİ

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; İsveçli eski futbolcu, İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolünde yer aldığı "MobLand" dizisinin üçüncü sezonunda rol alacak.

45 yaşındaki eski golcünün, üçüncü sezon çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması planlanan dünyaca ünlü yapımda kötü karakterlerden birini canlandıracağı belirtildi.

Hayatını konu alan "Becoming Zlatan ve I Am Zlatan" yapımında görünen eski oyuncu, 2023'te "Asterix & Obelix" filminde "Antivirus" karakterini canlandırmıştı.

"KÖTÜ KARAKTER İÇİN UYGUN"

Çekim ekibine yakın bir kaynak, "Zlatan'ın kadroya katılması büyük heyecan oluşturdu. Yapım zaten yıldız isimlerden oluşuyor ancak bu sürpriz transfer dizinin bilinirliğini daha da artıracaktır. Zlatan, kötü karakteri oynamak için uygun fiziğe sahip. 1.96'lık boyuyla oldukça etkileyici bir görüntüsü var" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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