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Futbol sahasında şaşkına çeviren olay: 53 kırmızı kart çıktı!

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Futbol sahasında şaşkına çeviren olay: 53 kırmızı kart çıktı!
Başlık ResmiFutbol sahasında şaşkına çeviren olay: 53 kırmızı kart çıktı!

Brezilya'da oynanan Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçında çıkan kavga sonrası 53 kişi ihraç edildi.

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Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda 53 kişi kırmızı kart gördü.

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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