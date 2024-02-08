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    • Futbolda tüm kuralları alt üst edecek karar! Sarı-kırmızı kartlara 'mavi' de ekleniyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Futbolda tüm kuralları alt üst edecek karar! Sarı-kırmızı kartlara &#039;mavi&#039; de ekleniyor
    Spor, Futbol, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Futbol maçlarına devrim gibi karar geliyor! VAR sisteminin hayata geçmesinin ardından bu kez tüm kuralları alt üst edecek yeni bir adım atılıyor. Sarı ve kırmızı kartlara 'mavi' de ekleniyor

    Dünyanın her yerinde en popüler spor dalı olan futbolda tüm kuralları alt üst edecek devrim niteliğinde yeni bir karara imza atılıyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular her maça damgasını vururken, FIFA bu oyunculara karşı yeni bir kural getiriyor.

    YARIM ASIRDIR SABİT OLAN KURAL DEĞİŞİYOR

    İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin aktardığına göre futbolda yarım asrı aşan sarı ve kırmızı kart kuralı değişiyor. Habere göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje için ilk adımı yarın atıyor.  Yeni kurala göre hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan veya hakeme şiddetli itiraz eden futbolcular, mavi kart görecek ve 10 dakika saha kenarında bekleyecek.

    Futbolda tüm kuralları alt üst edecek karar! Sarı-kırmızı kartlara 'mavi' de ekleniyor

    IFAB'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    Daha önce de gündeme gelen 10 dakika cezası hakkında açıklama yapan IFAB CEO'su Lukas Brud, şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak maçın 10 dakikasında kenara gelmek gibi bir ceza alırlarsa bunu ciddiye alırlar. Basketbolda ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakem ile iletişim kurabilmeli. Bu yolun işe yaradığı çok açık."

    Öte yandan sarı ve kırmızı kartlar, 1970 yılından beri kullanılıyor. IFAB, bu kartların yanına yenisini ekleyerek son yıllardaki en büyük değişikliğe imza atacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SporFutbol
    Haberler > Spor > Futbolda tüm kuralları alt üst edecek karar! Sarı-kırmızı kartlara 'mavi' de ekleniyor
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