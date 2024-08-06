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Gabriel Sara transferini yorumladı: GS buluşması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gabriel Sara transferini yorumladı: GS buluşması

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’den transfer edilen orta saha “G.Saray’ın ve benim adımın kısaltmasının benzerliğini duymuştum. Güzel bir buluşma oldu. Projeyi bana gösterdiler ve geldim. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Cimbom’un yeni transferi Gabriel Sara’nın durumu resmiyete kavuştu. Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu için kulübü Norwich City’ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Beş yıllık sözleşme yapılan ve sezon başı 2 milyon 750 bin avro garanti ücret alacak olan Sara duygularını GS TV’ye anlattı. Brezilyalı orta saha çok heyecanlı olduğunu ve büyük bir kulübe geldiğini belirterek “Bana projeyi gösterdiler ve buraya geldim Gerçekten inanılmaz bir kulüp” ifadesini kullandı.

EN PAHALI TRANSFER

“Taraftarlar Instagram hesabımdan heyecanlı olduklarını gösterdiler, ben de aynı heyecanı paylaşıyorum ve onlarla buluşmak istiyorum” diyen 25 yaşındaki Gabriel Sara,  “Galatasaray’ın ve benim adımın kısaltmasının benzerliğini duymuştum. Güzel bir buluşma diyebiliriz” şeklinde konuştu. Kariyerine ülkesinin Sao Paulo’da başlayan ve Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Sara, 2022’de transfer olduğu Norwich City’de 96 maça çıkarken 21 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

Sarı kırmızılılarda 17 milyon avroya transfer olan Mario Jardel’i geride bırakan Gabriel  Sara, G.Saray’daki 25. Brezilyalı futbolcu oldu. Aslan’ın kulüp tarihindeki yabancı sayısı ise 204’e yükseldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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