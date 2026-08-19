Galatasaray, 2127 gün sonra Erzurum deplasmanında

Erzurumspor FK, Süper Lig’in 2'nci haftasında 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek. İki takım, Kazım Karabekir Stadyumu’nda 2127 gün sonra karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile Galatasaray, Erzurum’da son olarak 24 Ekim 2020 tarihinde kozlarını paylaşmıştı. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan son mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Radamel Falcao kaydederken, ev sahibinin tek golü Arvydas Novikovas’tan gelmişti. 21 Ağustos 2026'da oynanacak maçla birlikte iki takım, Erzurum’da 2127 gün sonra rakip olacak.

Erzurumspor FK, 5 sezon sonra Süper Lig'de mücadele ediyor.

ÜÇ YIL 7 AY SONRA TAM KAPASİTE

Kazım Karabekir Stadyumu, tam kapasiteyle son defa 21 Ocak 2023 tarihinde Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada kullanıldı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geniş kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından stadyum, Galatasaray karşılaşmasıyla 3 yıl 7 ay sonra ilk defa tüm tribünleriyle taraftarlarını ağırlayacak.

Kazım Karabekir Stadyumu

BİN 931 GÜN SONRA SÜPER LİG'DE

Erzurumspor FK, 5 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig’deki son iç saha karşılaşmasını 8 Mayıs 2021'de Kasımpaşa’ya karşı oynadı. Bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Erzurumspor FK, sezon sonunda Süper Lig’e veda etti. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig’i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, Galatasaray karşılaşmasıyla iç sahada 1931 gün sonra Süper Lig maçına çıkacak.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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