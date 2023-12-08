Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ve Adana Demispor, Rams Park'ta karşılaşacak. Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde maç fazlasıyla zirveye konacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı zorlu mücadele saat 20.00'da Rams Park'ta oynanacak.
Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Cimbom, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.
Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.
GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR İLE 39. MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.
Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang
SÜPER LİG 15. HAFTA PROGRAMI
Bugün
,20.00 Galatasaray-Adana Demirspor
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor-Alanyaspor
16.00 Başakşehir-Hatayspor
16.00 Kayserispor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Çaykur Rizespor
20.00 Konyaspor-Sivasspor