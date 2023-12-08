Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında

8 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:41

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı zorlu mücadele saat 20.00'da Rams Park'ta oynanacak.

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Cimbom, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR İLE 39. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

SÜPER LİG 15. HAFTA PROGRAMI

Bugün

,20.00 Galatasaray-Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor-Alanyaspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

16.00 Kayserispor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Çaykur Rizespor

20.00 Konyaspor-Sivasspor