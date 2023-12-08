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    • Haberler > Spor > Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında

    Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11&#039;ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında
    Galatasaray, Adana Demirspor, Süper Lig

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ve Adana Demispor, Rams Park'ta karşılaşacak. Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde maç fazlasıyla zirveye konacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı zorlu mücadele saat 20.00'da Rams Park'ta oynanacak.

    Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Cimbom, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

    Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

    Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında

    GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR İLE 39. MAÇINA ÇIKIYOR

    Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 38 müsabakada Galatasaray 20, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

    Galatasaray'ın attığı 61 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

    Galatasaray - Adana Demirspor ilk 11'ler | Aslan derbi öncesi liderlik avında

    GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

    SÜPER LİG 15. HAFTA PROGRAMI

    Bugün

    ,20.00 Galatasaray-Adana Demirspor 

    9 Aralık Cumartesi:

    13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük 

    16.00 Samsunspor-Kasımpaşa 

    19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

    10 Aralık Pazar

    13.30 İstanbulspor-Alanyaspor

    16.00 Başakşehir-Hatayspor 

    16.00 Kayserispor-Pendikspor

    19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

    11 Aralık Pazartesi

    20.00 Ankaragücü-Çaykur Rizespor

    20.00 Konyaspor-Sivasspor

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